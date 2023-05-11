Avrupa Parlamentosu'ndan İstanbul Sözleşmesi’ne onay

DW Türkçe’nin haberine göre AP, AB’nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne katılımını onayladı. Böylece AB’nin İstanbul Sözleşmesi’ne katılım süreci altı yılın ardından tamamlanmış oldu.

Sözleşme, AB Konseyinin onayının ardından AB müktesebatına dahil edilecek ve sözleşmeyi onaylamayan üye ülkeler için de bağlayıcı olacak.

AB, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye ilişkin yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası belge olan İstanbul Sözleşmesi’ni 13 Haziran 2017’de imzalamıştı. AB ülkelerinin tamamı 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamış ve 21 ülke meclis onay sürecini tamamlamıştı.