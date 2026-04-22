Avrupa Parlamentosu'ndan Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiği" yönündeki açıklamaları tartışma yarattı. AP'deki Sol Grup'tan bazı milletvekilleri, söz konusu ifadeleri eleştirdi.

Belçikalı AP milletvekilleri Rudi Kennes ve Marc Botenga, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kennes, açıklamaların mevcut küresel gelişmelerle bağlantılı olduğunu belirterek "Esasen bu, ABD ve diğer suç ortağı ülkelerin kült Büyük İsrail projesini desteklemelerinin bir parçası olarak değerlendirilmeli" dedi.

Kennes, bu projeye destek veren ülkelerin, karşı çıkan devletleri zayıflatmayı hedeflediğini öne sürerek "(Avrupalı liderler) Güç kaybediyorlar ve bunun farkındalar. Tek umutları okyanusun öteki tarafında büyük abilerinin güçte kalmasını sağlamak ancak kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.

Dünyanın giderek çok kutuplu bir yapıya evrildiğini dile getiren Kennes, Avrupa'nın artık "dünyanın polisi" rolünü sürdüremediğini savundu. Bu nedenle bazı ülkelerin "düşman" olarak konumlandırıldığını ileri sürdü.

"Dünya 'biz ve ötekiler' diye ayrılıyor"

AP milletvekili Botenga da von der Leyen'in açıklamalarına tepki göstererek "Bu hem doğru olmayan hem de çok tuhaf bir açıklama" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yalnızca NATO üyesi olmadığını, aynı zamanda AB ile çeşitli alanlarda ilişkiler yürüttüğünü hatırlatan Botenga, "Türkiye hala resmi olarak AB'ye aday ülkedir" dedi.

Botenga, söz konusu açıklamaların dünyayı kutuplaştırdığını savunarak "Ursula von der Leyen'in açıklamaları dünyayı 'biz' ve 'ötekiler' diye ayırmaya hizmet ediyor. Sanki bir tür 'saflık testi' varmış gibi ve sanki kıtanın geri kalanını kontrol altına almak istiyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyor" ifadelerini kullandı.

AB'nin birlik içinde olması gerektiğine yönelik değerlendirmelere de değinen Botenga, "Ancak kıta zaten birlik halinde. AB, tüm Avrupa kıtasını kapsamıyor" dedi. Botenga ayrıca, küresel ilişkilerin "Sizinle hemfikiriz o zaman dostuz, değiliz o zaman düşmanız" şeklinde keskin ayrımlarla ele alınmasının riskli olduğunu vurguladı.

Tartışma yaratan sözler Hamburg'da geldi

Von der Leyen, Die Zeit gazetesinin Hamburg'daki 80. yıl etkinliğinde yaptığı konuşmada, AB'nin genişleme sürecine destek verdiğini belirterek "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

AB Komisyonu'ndan açıklama

Tepkilerin ardından European Commission Sözcülüğü, Türkiye'nin anılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamada, "Türkiye'nin anılması, özellikle Batı Balkanlar'daki jeopolitik ağırlığı, büyüklüğü ve hedeflerinin bir yansımasıdır. Herhangi bir ülkeyle kıyaslama amacı taşımamaktadır" denildi.