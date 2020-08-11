Avrupa piyasaları artan aşı iyimserliği etkisiyle yükseldi
Avrupa'da piyasalar aşı iyimserlikleriyle güne artıda başladı.
Avrupa hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin COVID-19 aşısı ile ilgili yaptığı açıklamaların oluşturduğu iyimserliklerin etkisiyle güne yükselişle başladı.
Yatırımcıların odağında Birleşik Krallık'tan gelecek işsizlik verisi ve Almanya'dan gelecek olan ekonomik hissiyat verileri var.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarının açılıştaki artışları şöyle:
- FTSE yüzde 0,9
- DAX yüzde 1,1 ve
- CAC yüzde 1 arttı.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,07 artışla 1,1746 düzeyine yükseldi.