Avrupa piyasaları BoE faiz kararı etkisiyle karışık
Avrupa piyasaları güne firmaların kazanç raporları ve Boe faiz kararı etkisiyle karışık başladı.
Avrupa hisse senedi piyasaları İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 0,1 düzeyinde sabit tutması ve firmaların ikinci çeyrek kazanç raporları ışığında güne düşüşle başlarken Almanya'nın fabrika siparişleri haziranda aylık yüzde 27,9 artması etkisiyle DAX pozitif ayrıştı.
Credit Agricole ve ING ikinci çeyrekte gelirlerini hafif artırırken, Siemens, Lufthansa, Unicredit, AXA ve Adidas aynı dönemde gelir kaybı açıkladı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 1,06 ve
- CAC yüzde 0,38 düşerken,
- DAX yüzde 0,28 arttı.