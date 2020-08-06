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Avrupa piyasaları COVID-19 endişeleriyle düştü

Avrupa piyasaları ekside açıldıktan sonra COVID-19 vakalrının artmasına dair endişeler etkisiyle düşüşe devam ediyor.

Avrupa piyasaları COVID-19 endişeleriyle düştü
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın COVID-19 vakalarının rekor düzeyde artması üzerine gerektiği takdirde yeniden karantina kararı alınabileceğini söylemesi ve Birlşiek Krallık'ın Belçika'dan ülkeye dönen vatandaşları için karantina kararı alması Avrupa hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüşte etkili oldu.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyaslarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 1,96
- DAX yüzde 0,9 ve
- CAC yüzde 1,21 düştü.

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