Avrupa piyasaları COVID-19 endişeleriyle düştü
Avrupa piyasaları ekside açıldıktan sonra COVID-19 vakalrının artmasına dair endişeler etkisiyle düşüşe devam ediyor.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın COVID-19 vakalarının rekor düzeyde artması üzerine gerektiği takdirde yeniden karantina kararı alınabileceğini söylemesi ve Birlşiek Krallık'ın Belçika'dan ülkeye dönen vatandaşları için karantina kararı alması Avrupa hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüşte etkili oldu.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyaslarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 1,96
- DAX yüzde 0,9 ve
- CAC yüzde 1,21 düştü.