Avrupa piyasaları ekside açıldı
Avrupa piyasaları güne COVID-19 endişeleri etkisiyle düşüşle başladı.
Avrupa hisse senedi piyasaları Belarus'taki gerginlikler ve COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle güne aşağı yönlü başladı.
Avrupa'da ülkeler güvenli bir şekilde faaliyete dönmenin yollarını ararken, ikinci dalga endişeleri alınan önlemlerde beklenen gevşemeyi ileri tarihlere erteliyor.
Diğer yandan, Avrupa Birliği'nin Belarus'a uygulanan yaptırımları sertleştirmeyi planladığını açıklaması bölgede gerginlikleri artırdı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Belarus'taki durumu görüşmek üzere acil bir video toplantı düzenleyecek.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasaları şöyle açıldı:
- FTSE yüzde 0,07,
- DAX yüzde 33 ve
- CAC yüzde 0,12 düştü.
Dolar karşısında, euro bir değişim göstermeyerek 1,19 düzeyinde kalırken, sterlin yüzde 0,08 değer kazanarak 1,32 düzeyine yükseldi.