Avrupa piyasaları Fed'in politika değişikliği etkisiyle artışla açıldı
Avrupa piyasaları yatırımcıların Fed'in politika değişikliklerini sindirmesiyle güne artıda başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Fed'n yeni politikasının enflasyonu yüzde 2 düzeyinde tutmak ve gerektiği durumlarda bu seviyenin üzerine çıkmasına izin vermek olarak açıklaması ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa edecek olması Avrupa hisse senedi piyasalarında artışla açılışa neden oldu.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 0,6,
- DAX yüzde 0,34 ve
- CAC yüzde 0,31 yükseldi.
Dolar karşısında euro yüzde 053 değer kazanarak 1,18848 düzeyine ve sterlin yüzde 0,58 oldu artışla 1,32790 düzeyine yükseldi.