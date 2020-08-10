Avrupa piyasaları güne artıda başladı
Avrupa piyasaları COVID-19 aşısı umutlarıyla haftaya artışla başladı.
Avrupa hisse senedi piyasaları haftaya, Çinli firma CanSino Biologics'in Suudi Arabistan'da COVID-19 aşısı testlerinin 3. aşamasına geçtiğini duyurması ile oluşan olumlu hava etkisiyle artışla başladı.
Yatırımcılar diğer yandan Euro Bölgesi yatırımcı güveni verisinin açıklnmasını bekliyorular.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senei piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 0,45,
- DAX yüzde 0,04 ve
- CAC yüzde 0,31 yükseldi.