Avrupa piyasaları güne artışla başladı
Avrupa piyasaları güne yatırımcıların ikinci çeyrek kazanç verilerini sindirmeleriyle artıda başladı.
Avrupa'da hisse senedi piyasaları güne, COVID-19 salgınının ekonomiye etkileri ile başlarken, çeşitli firmaların ikinci çeyrek kazançlarında düşüşe işaret eden veriler ve gün içinde açıklanacak olan üye ülkelerin bileşik ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksleri da yatırımcıların odağında.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında durum şöyle:
- FTSE yüzde 0,79,
- DAX yüzde 0,6 ve
- CAC yüzde 079 yükseldi.