Avrupa piyasaları güne artışla başladı

03 Eylül 2020

Avrupa hisse senedi piyasaları, COVID-19 aşısında insan testlerine başlanması ve Fransa'nın 100 milyar euroluk bir destek paketi açıklaması ile COVID-19 salgını ve salgın sebepli kriz ile ilgili olumlu gelişmeler etkisiyle güne artışla başladı.

Diğer yandan gün içinde açıklanacak olan Avrupa Birliği, Almanya ve Birleşik Krallık'tan gelecek olan hizmet sektörü verileri ve gün içinde Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar da yatırımcıların odağında.

Gelişmeler etkisiyle FTSE güne yüzde 0,11, DAX yüzde 0,70 ve CAC yüzde 0,97 artışla başladı.

Dolar karşısında euro yüzde 0,46 değer kaybederek 1,18 düzeyine ve sterlin yüzde 0,47 değer kaybederek 1,3288 düzeyine geriledi.