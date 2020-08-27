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Avrupa piyasaları güne yatay başladı

Avrupa piyasaları Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde günr yatay başladıktan başladıktan sonra düştü.

Avrupa piyasaları güne yatay başladı
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Avrupa hisse senedi piyasaları güne ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma beklenirken artışla başladı.

Diğer yandan Avrupa Birliği'nin Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan, COVID-19 salgını tehlikeleri devam ederken 80 kişinin katıldığı bir yemek davetine katılmasının tepki çekmesi üzerine istifa etti.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE güne yatay başladıktan sonra yüzde 0,04 düştü,
- DAX yüzde 0,11 artışla güne başladıktan sonra artışı yüzde 0,18'e yükseltti,
- CAC yüzde 0,08 artışla başladığı güne yüzde 0,02 düşüşle devam ediyor.

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