Avrupa piyasaları güne yatay başladı
Avrupa piyasaları Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde günr yatay başladıktan başladıktan sonra düştü.
Avrupa hisse senedi piyasaları güne ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma beklenirken artışla başladı.
Diğer yandan Avrupa Birliği'nin Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan, COVID-19 salgını tehlikeleri devam ederken 80 kişinin katıldığı bir yemek davetine katılmasının tepki çekmesi üzerine istifa etti.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE güne yatay başladıktan sonra yüzde 0,04 düştü,
- DAX yüzde 0,11 artışla güne başladıktan sonra artışı yüzde 0,18'e yükseltti,
- CAC yüzde 0,08 artışla başladığı güne yüzde 0,02 düşüşle devam ediyor.