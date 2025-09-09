Avrupa sanayisinde alarm zilleri! Son sekiz ayda 72 işletme kepenk indirdi

Avrupa Yeniden Yapılandırma Monitörü’nden (European Restructuring Monitor – ERM) elde edilen bilgiler sonucu yapılan hesaplamalara göre, AB'de çok sayıda sanayi işletmesinin faaliyetlerine son verdiği belirlendi.

2009 yılından beri kaydedilen en yüksek seviye

Sputnik'te yer alan habere göre, 2025 yılının 1 Ocak - 31 Ağustos döneminde toplam 72 büyük sanayi kuruluşu faaliyetlerini durdurdu. Söz konusu rakam, 2009'dan beri kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Küresel mali krizin etkili olduğu 2009 yılının aynı döneminde 81 sanayi kuruluşu kapanmıştı. Koronavirüs zamanında da kapanan işletme sayısı 49'la sınırlı kalmıştı.

Önceki yıllarda kapanışların büyük kısmı Almanya’da görülüyordu. Bu yıl ise kapanışlar neredeyse tüm AB ekonomilerine dengeli şekilde yayılmış durumda.

Kapanan işletmelerin yüzde 17’si İspanya’da, yüzde 14’ü Fransa’da, yüzde 11’i Almanya’da bulunuyor. Hırvatistan ve Danimarka gibi ülkelerde ise birer işletme kapandı.

18 bin kişi işsiz kaldı!

Şirketlerin faaliyetlerini durdurmaları sonucunda sanayi sektöründe 18 bin işçi işsiz kaldı.

Bu sonuç, AB tarihindeki üçüncü en yüksek seviye olarak kayda geçti. Kovid-19'un zirve yaptığı dönemde 18 bin 700 kişi işsiz kalmıştı. Küresel mali kriz döneminde de bu sayı 27 bin 300 olmuştu.