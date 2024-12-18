Avrupa Suriye'nin imarına 'hazır' ama şartları var!

Suriye'de 2011'den beri süren iç savaşta yüz binlerce insan hayatını kaybederken, bombalanan şehirlerde binalar yerle bir oldu.

Beşar Esad iktidarının devrilmesinin ardından dünyadaki milyonlarca Suriyeli mültecinin ülkesine dönmesi bekleniyor. Ancak Suriyelilerin döndüklerinde iyi yaşam alanlarına sahip olabilmeleri için ülkenin yeniden imarı gerekiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yarın düzenlenecek AB liderler zirvesi öncesi konuştu.

Önemli noktaları tek tek saydı...

Ursula von der Leyen, Esad'ın düşüşünün Suriye halkı için bir kurtuluş olduğunu belirterek ülkedeki hapishanelerde yaşanan işkencelere değindi.

"On yıllardır ilk kez umut Suriye'ye geri döndü" diyen von der Leyen, yeni liderliğin attığı ilk adımlardan bazılarının cesaret verici olduğunu kaydetti

Komisyon başkanı, kapsayıcı hükümetin kurulması, azınlıkların korunması, terör örgütü IŞİD'le mücadelenin devam etmesi gibi konuların gelecek süreçte önemli olacağının altını çizdi.

Yeni hükümetten beklentiler

Von der Leyen, "Ürdün ve Türkiye'den yeni döndüm. Bölgenin istikrarı için nasıl birlikte çalışabileceğimizi görüştüm." derken, bu iki ülke üzerinden Suriye'ye bu yıl 160 milyon Euro'luk insani yardım götürüldüğünü kaydetti.

Von der Leyen, şöyle devam etti "Desteği sürdüreceğiz ancak bunu erken iyileşme ve yeniden yapılanmaya yönelik yeni bir odaklanmayla yapacağız. Elektrik, su, temel altyapı ve daha fazlasından bahsediyoruz. Ancak bunun için adım adım bir yaklaşım izlenmesi gerekecek. Şam'daki yeni liderlik, eylemlerinin sözleriyle uyuştuğunu kanıtlamalı. Bu bağlamda, yeniden yapılanmayı kolaylaştırmak için sektörel yaptırımlarımızı da yeniden gözden geçirmeliyiz."