Avrupa susuz kalabilir! AB'den acil su tasarrufu hamlesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kıtada giderek derinleşen kuraklık sorununa karşı su kullanımında kısıtlamaya gitmeye hazırlanıyor. Financial Times'ın ulaştığı planlara göre Brüksel, üye ülkelerden 2030 yılına kadar su kullanımını en az yüzde 10 oranında azaltmalarını isteyecek.

Söz konusu planın önümüzdeki ay açıklanması bekleniyor. Bu adım, Avrupa Komisyonu’nun ilk kez su verimliliği konusunda somut bir hedef koyacağına işaret ediyor. Girişim, özellikle azalan yeraltı suyu rezervleri nedeniyle artan endişeler doğrultusunda şekillendi.

AB Çevre Komiseri Jessika Roswall, FT’ye yaptığı açıklamada, “Suyu nasıl daha verimli kullanacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Duş alırken bile bunu göz önünde bulundurmalıyız” diyerek bireysel su tasarrufunun önemine dikkat çekti.

Havuz doldurma yasağı gündemde

Son yıllarda sıcaklıkların arttığı Güney Avrupa'da, yaz aylarında yüzme havuzlarının doldurulmasının yasaklanması, çim sulamanın sınırlandırılması ve endüstriyel su kullanımıyla ilgili kısıtlamalar gibi uygulamalar yaygınlaştı.

Yunanistan’ın en büyük su şirketi EYDAP’ın CEO’su Haris Sachinis ise, mevcut hidrolojik koşulların devam etmesi halinde Atina'nın önümüzdeki iki yıl içinde susuz kalabileceği uyarısında bulundu. Sachinis, yetkilileri acil adım atmaya çağırdı.

Uzmanlara göre iklim değişikliği, artan nüfus ve tarımsal faaliyetler yeraltı su rezervlerini ciddi şekilde zorluyor. AB Komisyonu’nun yeni önerisi, bu tehdide karşı ortak bir su yönetimi politikası oluşturma yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.