Avrupa tahvilleri ABD tahvillerinden daha çekici hale gelebilir

21 Eylül 2020

Ekonomistler, ABD tahvilleri, düşük getirilere rağmen, yatırımcılar tarafından güvenli bir varlık olarak görülse de ABD Kongre Bütçe Ofisi'nden gelen kamu borcunun 2020 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 98'ine ulaşacağının öngörüldüğü açıklaması sonrasında, Avrupa tahvillerinin yatırımcılar için daha çekici hale geleceğini ifade ediyorlar.

ABD'nin kamu borcunun GSYH'ya oranının 2019 yılındaki yüzde 79 düzeyinden, sene sonunda yüzde 98'e yükselmesi ve 2021 yılında yüzde 100'ün üzerine çıkabileceği beklentileri nedeniyle güvenilmez bir duruma gelebileceği endişeleri ile yatırımcıların Avrupa tahvillerine yönelme ihtimali yükseliyor.

Diğer yandan, Avrupa'da bir borçlanma kriz, ihtimalinin gelecek yıllar için düşüş görülmesi Avrupa tahvillerinin çekiciliğini artırıyor.

Avrupa ülkeleri de COVID-19 sebepli ekonomik krizden toparlanmak adına harcama ve borçlanmayı artırsa da AB'nin ortak borçlanma planı, olası şokların etkisini azaltacak olması nedeniyle piyasalarda güveni artırıyor.