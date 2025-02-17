Avrupa, Ukrayna için toplandı, Macar Bakan ateş püskürdü: Savaş yanlısı, Trump karşıtı Avrupa yangına körükle gidiyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Fransa’da düzenlenen Ukrayna konulu zirvede Avrupalı liderlerin barış yerine savaşı körüklediğini savundu. Szijjarto, Trump ve Putin arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kazak mevkidaşı Murat Nurtleu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Fransa’da “Rusya-Ukrayna Savaşı” gündemiyle acil toplanan Avrupalı liderleri sert bir dille eleştirdi.
Szijjarto, zirveye katılan liderleri Ukrayna’da bir barış anlaşmasını engellemekle suçlayarak, “Savaş yanlısı, Trump karşıtı, hayal kırıklığına uğramış Avrupalı liderler sürekli olarak yangına körükle gidiyor” ifadelerini kullandı.
Trump-Putin görüşmesine destek
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan görüşmeye destek verdiklerini belirten Szijjarto, “En üst düzey Rus-Amerikan diyaloğunun yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Donald Trump ve Vladimir Putin'in uzun uzun konuştuklarını öğrenmek bizi memnun etti ve rahatlattı” dedi.
Orban’ın Rusya ile yakın ilişkileri sürüyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2022’de savaşın başlamasının ardından Rusya ile yakın ilişkilerini sürdüren tek Avrupa Birliği (AB) hükümet başkanı konumunda bulunuyor. Macaristan, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına mesafeli yaklaşırken, enerji anlaşmaları ve diplomatik ilişkilerde Moskova ile yakın temasını koruyor.