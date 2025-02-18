Avrupa Ukrayna'ya asker gönderme konusunda anlaşmazlığa düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile barış görüşmelerine nasıl yanıt verilmesi gerektiği konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliği sağlanamadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya, İngiltere'nin Ukrayna’ya barış gücü gönderme teklifine karşı çıktı.

Fransa’nın "güvence gücü" önerisi

Toplantıda Fransa, Ukrayna’da gelecekte kurulacak bir ateşkes hattının arkasında konuşlanacak bir "güvence gücü" oluşturulmasını önerdi. Ancak bu öneri Avrupa ülkeleri arasında tartışmalara neden oldu.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, savaşın sürdüğü bir dönemde asker konuşlandırılmasının "son derece uygunsuz" olduğunu vurgulayarak, bu konudaki tartışmalardan "rahatsız" olduğunu dile getirdi. Scholz, "Yanlış zamanda ve yanlış konu hakkında anlaşılmaz bir tartışma" ifadesini kullandı.

İtalya ve diğer ülkelerden temkinli yaklaşım

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna’ya Avrupa askeri gönderme konusunda tereddütlü olduğunu belirtti. Meloni, bu seçeneğin "en karmaşık ve etkili olma ihtimali en düşük çözüm" olduğunu ifade etti.

Fransa’nın toplantıda ayrıca Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmalarına yardımcı olacak planlar sunması bekleniyordu. Zirvede, İngiltere ve NATO yetkililerinin yanı sıra altı Avrupa Birliği (AB) ülkesi liderleri de yer aldı.