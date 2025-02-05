Avrupa ülkeleri savunma bütçelerini artırmaya devam ediyor! Sırada Polonya var...

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, savunma harcamaları, ABD ile ilişkiler ve Rusya hakkında basına değerlendirmelerde bulundu

"Yatırım sayısı artmalı"

Kosiniak-Kamysz, Rusya veya diğer ülkeler tarafından saldırı düzenlenmesi ihtimali nedeniyle gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4,7'sini savunma bütçesine ayırmayı hedeflediklerini bildirdi ve "O kadar çok yatırım yapmalıyız ki Rusya, Polonya'ya veya NATO müttefiklerinden herhangi birine yapılan saldırının trajik sonuçlar doğuracağını farkında olmalı." dedi.

NATO üyeleri arasında Polonya'nın savunma bütçesine dikkat çeken Kosiniak-Kamysz 55-60 milyar dolar harcamanın Amerikan teçhizatına yapıldığını söyledi ve her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak için savunmaya bu kadar yatırım yaptıklarını kaydetti.

Polonya'nın 'sigorta poliçesi'...

Kosiniak-Kamysz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO üyelerine sıklıkla dikkat çektiği savunma harcamaları ve ABD ile ekonomik ilişkilerinin iyi düzeyde seyretmesini, Polonya için "sigorta poliçesi" olarak yorumladığını dile getirdi. Kosiniak-Kamysz, ABD'nin bölgedeki varlığını çekmemesi için Avrupa'nın güvenlik alanına daha fazla yatırım yapması gerektiğini savundu.

NATO devlet ve hükümet başkanlarının 2014'te aldıkları karar uyarınca, üye ülkelerin GSYH'lerinin en az yüzde 2'sini savunmaya harcamaları gerekiyor.

Trump'ın yüzde 5 çağrısına Avrupa'dan tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin askeri ittifaka yaptıkları katkıyı eleştirerek, NATO üyelerinin savunmaya GSYH'lerinin yüzde 5'ini ayırmasını istemişti. Avrupa'nın bazı büyük ekonomileri, yüzde 5 hedefini olumlu değerlendirmiyor.