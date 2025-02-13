Avrupa ülkeleri yapay zeka yatırımlarına hız veriyor! Polonya Google ile el sıkıştı

Enerji ve siber güvenlik başta olmak üzere Polonya'da yapay zekanın kullanım alanlarını yaygınlaştırmak amacıyla hükümetin Google ile mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Gençlere 5 milyon dolarlık yatırım

Ülke'nin Başbakanı Donald Tusk ile başkent Varşova'daki Google Girişim Kampüsü'nde bir araya gelen Google CEO'su Sundar Pichai, Polonya'nın 2 binden fazla çalışanıyla Google'ın en büyük mühendislik merkezlerinden bir olduğunu vurguladı.

Pichai, gelecek 5 yılda ülkedeki eğitim programlarını genişletmek ve 1 milyon genç Polonyalının dijital becerilerini artırmak için 5 milyon dolar tahsis edeceklerini duyurdu.

Bürokrasi azaltma çabalarına destek sağlanacak

Polonya Başbakanı Tusk da bu anlaşmanın, ülkesinin güvenliğini artıracağını ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti ve Google'a Polonya'da bürokrasiyi azaltma ve işletmelere daha fazla büyüme alanı sağlama çabalarına destek olma çağrısı yaptı.