Avrupa ülkelerinde "yaz saati" uygulaması bu hafta sonu başlıyor
Avrupa ülkelerinde "yaz saati" uygulaması bu hafta sonu başlıyor. Birçok Avrupa ülkesinde 30 Mart pazar günü saat 02.00'de saatler bir saat ileri alınacak.
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Avrupa ülkelerinde "yaz saati" uygulaması bu hafta sonu başlıyor.
Birçok Avrupa ülkesinde 30 Mart pazar günü saat 02.00'de saatler bir saat ileri alınacak.
ABD "yaz saati" uygulamasına 9 Mart Pazar günü geçmişti.
Avrupa'da "yaz saati" uygulaması 26 Ekim 2025, ABD'de ise 2 Kasım 2025 tarihlerinde sona erecek.