Avrupa, yeniden silahlanma planını devreye alıyor

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunma harcamalarında büyük bir artışa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğine ilişkin stratejik diyalog toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin yeniden silahlanma planını üye ülkelere ileteceğini söyledi.

Von der Leyen, 6 Mart'ta düzenlenecek Ukrayna ve savunma konulu olağanüstü zirveye yönelik hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

"AB ülkelerine yarın Avrupa'nın yeniden silahlanması planı hakkında bir mektup göndereceğim" diyen von der Leyen, savunma harcamalarında büyük bir artışa duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Planın amacının Avrupa'nın güçlendirilmesi olduğunu belirten von der Leyen, kalıcı barışın yalnızca güç üzerine inşa edilebileceğini vurguladı.

Von der Leyen "Güç kendimizi güçlendirmekle başlar. Yarın üye ülkelere sunacağım planın amacı da bu" diye konuştu.