Avrupa yüzde 0,3 büyüdü, işsizlik değişmedi

31 Ekim 2019

Avrupa Birliği (AB), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, yüzde 1,1 olarak ölçüldü.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 0,3, önceki yılın üçüncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.

Euro Bölgesi ve AB, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 oranında büyüme kaydetmişti.

İşsizlik oranı değişmedi



Euro Bölgesi'nde işsizlik, eylül ayında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 7,5 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, eylül ayında aynı seviyede kaldı.

AB'de de ağustos ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, eylülde sabit kaldı.

AB'de işsiz sayısı eylülde 15 milyon 635 bin olurken, bunun 12 milyon 335 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de eylül ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,1 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3,3 ile Polonya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 16,9 ile Yunanistan ve yüzde 14,2 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, eylülde AB'de 3 milyon 223 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 283 bin olarak belirlendi.

Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,5 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,9 olarak ölçüldü.