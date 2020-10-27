Avrupa'da 200'e yakın havaalanı iflasla karşı karşıya kalabilir

27 Ekim 2020

Yolcu trafiğinin yıl sonuna kadar iyileşmeye başlamaması halinde, Avrupa'da 200'e yakın havaalanının önümüzdeki aylarda iflasın eşiğine gelebileceği belirtildi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa birimi (ACI Europe) yaptığı açıklamada, Avrupa'da tahminen 193 havalimanının "risk altında" olduğunu belirtirken; bu havaalanlarının 277,000 istihdam sağlayıp Avrupa'nın gayri safi yurtiçi hasılasına da 12.4 milyar euro katkı yaptığına işaret etti.

ACI sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, risk altındaki havaalanlarının genellikle yıllık 5 milyondan az kişiyi ağırlayan daha küçük nitelikteki bölgesel havalimanları olduğunu; bunların kapatılmasının bölgesel istihdam üzerinde çok büyük etki yaratacağını söyledi.

Avrupa'nın daha büyük havalimanları da sürdürülemez bir oranda ellerindeki nakdi yakıyorlar. ACI'ye göre Avrupa'nın en büyük 20 havalimanı normal bir yılda gelirlerinin yüzde 60'ına tekabül eden 16 milyar euroluk borç eklediler.

ACI Avrupa Genel Müdürü Olivier Jankovec, "Bugün açıklanan rakamlar çarpıcı şekilde karamsar bir tablo sunuyor. Krizin başlamasının 8 ay ardından Avrupa'nın tüm havaalanları gelirleri maliyetlerini karşılamaktan çok uzak bir şekilde, açık kalabilmek için nakitlerini harcıyorlar." dedi.

ACI'nin verilerine göre, Avrupa'da yolcu trafiği 172.5 milyon yolcu kaybıyla eylülde yıllık bazda yüzde 73 düştü. Ocak 2020'den beri kaybedilen yolcu sayısı ise 1.29 milyar.