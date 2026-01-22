Avrupa'da borçlanma stratejisi değişiyor: Vade kısalıyor

Financial Times'ın haberine göre, Avrupa ülkeleri yükselen borçlanma maliyetlerinin etkisini azaltmak amacıyla uzun vadeli tahvil ihraçlarını sınırlandırarak daha kısa vadeli borçlanmaya yöneliyor.

Barclays'in kamu borcu ihraç eğilimlerine dayanan öngörülerine göre, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu büyük Euro Bölgesi ekonomilerinde satılan borçların ortalama vadesi bu yıl 2015'ten bu yana ilk kez 10 yılın altına inecek. İngiltere'de ise ortalama borçlanma vadesinin yaklaşık 8,8 yıla gerilemesi ve bunun son 100 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçmesi bekleniyor.

Tahvillere yönelik talep zayıflayabilir

Veriler, emeklilik fonları gibi geleneksel yatırımcıların uzun vadeli tahvillere olan ilgisindeki azalmaya borç yönetim ofislerinin nasıl yanıt verdiğini ortaya koyuyor. Bu ay 1,8 trilyon Euro'luk emeklilik sisteminde kapsamlı bir reforma giden Hollanda'da da söz konusu adımın uzun vadeli tahvillere yönelik talebi zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

Aegon Asset Management Küresel Yatırım Direktörü Stephen Jones, talep yapısındaki dönüşüme dikkat çekerek, "Yapısal talep kökten değişti. Zorunlu alıcı tabanı ortadan kalktı ve çözülmeye başladı" ifadelerini kullandı.