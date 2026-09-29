Avrupa'da çöpe giden gıdanın boyutu ortaya çıktı

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Avrupa Birliği'nde (AB) gıda israfı 2024 yılında artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, 2023'te 57,5 milyon ton olan toplam gıda atığı geçen yıl 57,9 milyon tona yükseldi.

Bu miktar, AB genelinde kişi başına yıllık 129 kilogram gıda israfına karşılık geldi.

İsrafın yüzde 53'ü evlerden kaynaklandı

Gıda atıklarında en büyük pay hane halklarının oldu. Evlerde kişi başına 69 kilogram gıda çöpe giderken, bu miktar toplam israfın yüzde 53'ünü oluşturdu.

Kalan yüzde 47'lik bölüm ise gıda ve içecek üretimi, restoranlar ve perakendeciler dahil olmak üzere gıda tedarik zincirinin farklı aşamalarında gerçekleşti.

Böyle bırakmak en iyisi. Kısa haberde veriyi bir kez güçlü şekilde veriyoruz; sonuç paragrafıyla aynı şeyi yeniden anlatmıyoruz.