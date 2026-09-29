Avrupa'da çöpe giden gıdanın boyutu ortaya çıktı
Avrupa Birliği'nde çöpe giden gıda miktarı bir yılda 57,9 milyon tona yükseldi. Eurostat verilerine göre 2024'te kişi başına 129 kilogram gıda israf edilirken, atıkların yarısından fazlası evlerden kaynaklandı. Hanelerde kişi başına çöpe giden gıda miktarı 69 kilogramı bulurken, israfın kalan bölümü üretimden restoran ve perakendeye kadar tedarik zincirinde gerçekleşti.
Avrupa Birliği'nde (AB) gıda israfı 2024 yılında artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, 2023'te 57,5 milyon ton olan toplam gıda atığı geçen yıl 57,9 milyon tona yükseldi.
Bu miktar, AB genelinde kişi başına yıllık 129 kilogram gıda israfına karşılık geldi.
İsrafın yüzde 53'ü evlerden kaynaklandı
Gıda atıklarında en büyük pay hane halklarının oldu. Evlerde kişi başına 69 kilogram gıda çöpe giderken, bu miktar toplam israfın yüzde 53'ünü oluşturdu.
Kalan yüzde 47'lik bölüm ise gıda ve içecek üretimi, restoranlar ve perakendeciler dahil olmak üzere gıda tedarik zincirinin farklı aşamalarında gerçekleşti.
Böyle bırakmak en iyisi. Kısa haberde veriyi bir kez güçlü şekilde veriyoruz; sonuç paragrafıyla aynı şeyi yeniden anlatmıyoruz.