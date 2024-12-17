Avrupa’da çözülemeyen göç krizi, aşırı sağ siyaseti güçlendiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla uzmanlar, Avrupa’daki göç krizini ve bunun aşırı sağ siyasetteki etkisini değerlendirdi.

Popülist partilerin yükselişi

Avrupa’nın Dostları düşünce kuruluşunun kurucusu Giles Merritt, göçün Avrupa siyasetini şekillendiren temel unsurlardan biri haline geldiğini belirtti. Merritt, “Brexit’ten Fransa ve Almanya’daki seçimlere kadar birçok siyasi gelişme göç karşıtı duygulardan etkileniyor. Popülist sağ partiler, göçmen korkusunu kullanarak destek kazanıyor” dedi.

Merkez partilerin yetersizliği

Uzmanlar, merkez partilerin göç konusunda etkili politikalar geliştirmekte ve topluma doğru mesajlar vermekte yetersiz kaldığını vurguladı. Göçmenlerin ekonomik katkılarının yeterince anlatılmadığını ifade eden Merritt, Avrupa'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle göçmen iş gücüne ihtiyacı olduğunu belirtti.

Aşırı sağın güçlenmesi

Innsbruck Üniversitesi Ekonomi Profesörü Andreas Steinmayr ise 2015’teki mülteci akınının Avrupa’da aşırı sağın yükselmesindeki önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi. Steinmayr, "Mültecilerle temasın sınırlı olduğu bölgelerde göç karşıtlığı daha fazla artıyor" diye ekledi.

Gelecekteki riskler

Steinmayr, Avrupa'da aşırı sağın yükselişinde yakın zamanda bir gerileme beklemediğini, Covid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizlerin de bu partilere yeni fırsatlar sunduğunu kaydetti. Entegrasyon politikalarının güçlendirilmemesi halinde aşırı sağın daha da güçlenebileceği uyarısında bulundu.