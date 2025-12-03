Avrupa'da doğal gaz fiyatları 8 ayın en düşüğünde

Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatlar, bol arzın etkisiyle Nisan 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Kıtada kış dönemi için olası arz sorunlarına yönelik endişelerin zayıflamasıyla, Hollanda'nın gösterge niteliğindeki TTF kontratı yüzde 0,5 düşerek megavatsaat başına 27,92 euroya indi. Fiyatlar, kasım ayında toplamda yüzde 12'lik bir gerileme kaydetmiş oldu.

Gaz depolama seviyeleri düşmeye devam ediyor

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve ABD'den gelen LNG akışındaki artış, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken; Avrupa Birliği ülkelerindeki gaz depolama seviyelerinin hızlı biçimde düşmeye devam ettiği bildirildi. Avrupa Gaz Altyapısı Grubu'nun verilerine göre AB genelinde depo doluluk oranı şu anda yüzde 74,95 seviyesinde bulunuyor.

Ülkelere bakıldığında doluluk oranı Almanya'da yüzde 66,74, Fransa'da yüzde 81,86, Hollanda'da yüzde 64,57 ve İtalya'da yüzde 86,26 olarak kaydedildi.

ANZ analistleri, ABD'den yapılan LNG ihracatının kasım ayında üst üste ikinci kez rekor seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Bu artış önümüzdeki birkaç ay boyunca Avrupa'nın talebi karşılamasına yardımcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.