Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir yıl sonra ilk kez 30 Euro'nun altına indi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerinden gelen olumlu sinyallerin ardından bir yıl sonra ilk kez megavat-saat başına 30 euronun altına düştü. Gösterge niteliğindeki vadeli kontratlar böylece Mayıs 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Son haftalarda sınırlı bir bantta hareket eden gaz fiyatları, bölgede güçlü arz koşulları ile değişken hava tahminleri arasındaki denge arayışını sürdürüyordu. Fiyatlardaki son düşüşte, Cenevre'de pazar günü gerçekleştirilen ABD-Ukrayna görüşmelerinin çatışmanın sona erdirilmesine yönelik ilerleme işareti vermesi etkili oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'un "27 Kasım için öngörülen takvimin gelecek haftaya sarkabileceğini" belirtirken, olası anlaşmanın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayını gerektireceği ifade edildi.

Rusya, savaş öncesi dönemde Avrupa Birliği'nin en büyük gaz tedarikçisiydi. Ancak bugün AB'nin toplam gaz ithalatının yaklaşık yüzde 10'u Rusya'dan geliyor. Bu yıl ABD'den gelen LNG sevkiyatları ile Norveç'ten sağlanan boru hattı akışları, Avrupa'nın mevsim geçişlerini enerji sorunu yaşamadan atlatmasına katkı sağladı.

Fiyatlar daha da gerileyebilir

doğal gaz fiyatları hâlâ 2022'deki enerji krizi öncesindeki seviyelere tam olarak dönmemiş olsa da o dönem görülen tarihi zirvelerin oldukça altında seyrediyor. Uzmanlar, ABD ve diğer kaynaklardan sağlanacak ek arzın önümüzdeki dönemde fiyatların daha da gerilemesine yol açabileceğini değerlendiriyor.