Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 7'yi aşan düşüş

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, depolama seviyelerinin düşük seyretmesine rağmen sert bir gerileme kaydetti. Hollanda merkezli referans TTF kontratı yüzde 7,7 düşüşle megavat-saat başına 32,94 Euro seviyesine indi.

Son beş yıllık ortalamanın altında

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği genelinde depolardaki doluluk oranı yüzde 37,08 olarak ölçüldü. Bu oran, son beş yıllık ortalamanın belirgin şekilde altında kalıyor. Ülke bazında bakıldığında Almanya'da doluluk oranı yüzde 27,37'ye, Fransa'da yüzde 27,36'ya gerilerken; İtalya'da yüzde 53,90, Hollanda'da ise yüzde 20,30 seviyesinde bulunuyor.

Geçen ayın sonunda doğalgaz fiyatları 40 Euro'nun üzerine çıkmıştı. Soğuk hava koşulları ve ABD'de yaşanan şiddetli kış fırtınasının LNG ihracatını olumsuz etkileyebileceğine yönelik beklentiler fiyatları yukarı taşımıştı. Son düşüşte ise küresel risk iştahındaki değişim ve jeopolitik gelişmelere yönelik beklentiler etkili oldu. Piyasalarda ABD-İran görüşmeleri yakından takip edilirken, enerji arzında yaşanabilecek olası kesintilerin fiyatlarda yeniden yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD'de New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz vadeli kontratları da yüzde 7,1 değer kaybederek milyon İngiliz ısı birimi başına 3,183 dolara geriledi.