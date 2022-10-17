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Avrupa'da doğalgaza fiyat sınırı seçenekleri araştırılıyor

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının 20-21 Ekim'de yapacakları toplantıda doğalgaz fiyatına sınır getirilmesine yönelik seçenekler araştırılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Birliği üyeleri haftalardır doğalgaz fiyatına bir sınır uygulanıp uygulanmaması, sınır uygulanacak ise bunun nasıl yapılacağını tartışıyorlar.

Ancak doğalgaz fiyatına sınır getirilmesini savunan birçok ülke AB Komisyonu'nun destek verilecek seçenekler ortaya koyamadığından şikayet ediyorlar.

AB zirvesinde tüm seçeneklerin masaya yatırılması ve daha somut uygulanabilir öneriler ile gelmesi için AB Komisyonu üzerinde baskının artırılması bekleniyor.

Diplomatlar, AB liderlerinin enerji üretiminde kullanılan gazın fiyatına sınır getirilmesi üzerinde bir anlaşmaya varabileceğini ifade ediyorlar.