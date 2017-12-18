Avrupa'da en fazla eleman açığı hizmet sektöründe

18 Aralık 2017

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde eleman açığı, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla değişmeyerek yüzde 1,9 olarak kaydedildi. Bölgede geçen yılın aynı çeyreğinde eleman açığı yüzde 1,6 seviyesindeydi.

Euroyu kullanan ülkelerde üçüncü çeyrekte sanayi ve inşaat sektörlerinde eleman açığı yüzde 1,6, hizmet sektöründeki eleman açığı ise yüzde 2,2 oldu.

Eleman açığı, üçüncü çeyrekte 28 üyeli AB’de de önceki çeyreğe göre değişiklik göstermeyerek yüzde 2 olarak ölçüldü. Söz konusu dönemde AB'de sanayi ve inşaat sektörlerinde elaman açığı yüzde 1,7, hizmet sektöründeki eleman açığı da yüzde 2,3 olarak belirlendi.

En fazla eleman açığı Çekya’da

Kıyaslanabilir verilerin mevcut olduğu AB’ye üye ülkeler arasında yılın üçüncü çeyreğinde en fazla eleman açığı yüzde 4,1 ile Çekya’da kaydedildi. Çekya'yı yüzde 3,6 ile Belçika ve yüzde 2,7 ile Almanya takip etti.

En düşük eleman açığı ise yüzde 0,5 ile Yunanistan, yüzde 0,8 ile Bulgaristan ile İspanya ve yüzde 0,9 ile Portekiz’de görüldü.

Kaynak: AA