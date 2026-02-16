Avrupa'da gaz fiyatları beş haftanın dibinde

Avrupa'da doğalgaz vadeli fiyatları, hava tahminlerinin daha ılıman bir seyire işaret etmesiyle son beş haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de sıcak hava koşullarının gaz fiyatlarını aşağı çekmesi de Avrupa piyasalarında etkili oldu.

Son dönemde Avrupa gaz piyasası; değişen hava koşulları, küresel üretim kesintileri ve jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı bir seyir izledi. Hedge fonları ve spekülatörlerin pozisyonlarındaki hızlı değişim de fiyat oynaklığını artırdı.

Enerji danışmanlık şirketi Inspired Plc haftalık değerlendirmesinde, "Kısa vadeli gaz sözleşmeleri depolama ve hava durumu dinamiklerine karşı hassas kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi. Şirket, azalan stoklara ilişkin kaygıların fiyatlardaki düşüşü sınırlayabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği genelinde doğalgaz depolama doluluk oranı yüzde 33,97'ye gerileyerek 2022'deki enerji krizinden bu yana en düşük seviyeye indi. Almanya'da doluluk oranı yüzde 23,95 olurken, Fransa'da yüzde 24,50, İtalya'da yüzde 51,12 ve Hollanda'da yüzde 15,57 olarak kaydedildi.

Avrupa'nın gösterge fiyatı kabul edilen Hollanda merkezli mart vadeli TTF kontratları ise yüzde 4,4 düşüşle megavat-saat başına 31,07 Euro seviyesinden işlem gördü.