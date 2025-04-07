Avrupa’da gaz fiyatları çakıldı! Son bir yılın en düşük seviyesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı karşılıklılık esaslı gümrük vergilerinin ardından küresel piyasalarda satış baskısı derinleşirken, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında da sert gerilemeler görüldü.

Mayıs 2024'ten bu yana en düşük seviye

Avrupa’nın en likit doğalgaz ticaret platformu olan Hollanda merkezli TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı haftaya yüzde 4 civarında düşüşle 35 euro seviyesinden başladı. Açılış sonrası düşüşünü sürdüren fiyatlar, gün içinde yüzde 8'e yakın bir kayıpla 33,5 euroya kadar geriledi. Sonrasında hafif toparlanarak 34,5 euro seviyelerinde dengelendi. Bu verilerle birlikte Avrupa doğalgaz fiyatları, Mayıs 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Büyüme üzerinde baskı yaratabileceği endişesi

Fiyatlardaki bu keskin düşüşte, Trump yönetiminin ticaret ortaklarına yönelik yüksek oranlı vergileri yürürlüğe koyması ve bu adımlara karşılık verilip verilmeyeceğine dair süren belirsizlikler etkili oldu. Analistler, söz konusu korumacı politikaların küresel ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratabileceği endişesine dikkat çekiyor.

Aynı zamanda, olası ekonomik yavaşlamanın enerji talebinde düşüşe yol açabileceği beklentisi de doğalgaz dahil olmak üzere enerji emtialarındaki fiyat hareketlerini aşağı yönlü etkiliyor.