Avrupa'da hava yolu ile seyahatlerde toparlanma ağustosta durdu
Avrupa'nın havayolu seyahatleri temmuzdaki toparlanma ağustos ayında durdu.
Avrupa'da hava yolu ile seyahatlerde Temmuz ayında görülen güçlü performans, artan COVID-19 vakaları sonrası uygulamaya konan karantina kurallarının ve yayınlanan uyarıların etkisi ile Ağustos ayında durdu.
Temmuz ayında Avrupa genelinde hava yolu ile seyahatler 2019'un yüzde 28'i seviyesinde gerçekleşirken, Ağustos ayın ilk haftasında satılan bilet sayısı 2019'un aynı döneminin sadece yüzde 18'i seviyesinde kaldı.
(Kaynak: Foreks)