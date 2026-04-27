Avrupa'da havacılık alarmı: Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor

Fransa merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Transavia France, artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle yaz sezonu planlamasında değişikliğe gitti. Air France-KLM grubuna bağlı şirket, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde planlanan uçuşlarının bir kısmını iptal edeceğini açıkladı.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre Transavia France, yükselen maliyetler nedeniyle bu iki ayda planlı seferlerinin yaklaşık yüzde 2'sini gerçekleştirmeyecek. İptallerden etkilenen yolculara ücretsiz tarih değişikliği, seyahat kuponu ya da tam ücret iadesi seçeneklerinin sunulacağı belirtildi.

Yakıt maliyetleri iki katından fazla arttı

Avrupa'da jet yakıtı fiyatlarının son bir yılda iki katın üzerine çıktığı ifade ediliyor. Bu artışta Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatın aksaması belirleyici oldu. Avrupa Birliği rafinerileri jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayabilirken, kalan kısmın büyük bölümü ithalatla sağlanıyor.

Sektörde zincirleme etki

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın kısa vadede jet yakıtı sıkıntısıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu. Artan maliyetler nedeniyle KLM Avrupa içinde 160 uçuşunu iptal edeceğini duyururken, Lufthansa ise iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Lufthansa ayrıca ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşun iptal edileceğini bildirdi.

Uzmanlar, maliyet baskısının sürmesi halinde Avrupa havacılık sektöründe iptallerin artabileceğine dikkat çekiyor.