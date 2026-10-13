Avrupa'da hibrit savaş hazırlığı: Türkiye de gündemde

Avrupa Birliği (AB), kritik altyapıları hedef alan siber saldırı ve sabotajlara karşı güvenlik önlemlerini artırmayı gündemine aldı. Birden fazla kişinin hayatını kaybedebileceği büyük çaplı saldırılara nasıl yanıt verileceği tartışılırken, Türkiye'nin de bu süreçte rol oynayabileceği belirtiliyor.

Avrupa'da son dönemde artan hibrit tehditler, 15-16 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin gündeminde yer alacak.

AB hangi saldırılara hazırlanıyor?

Hibrit tehditler, siber saldırılar, dezenformasyon, sabotaj ve kritik altyapılara yönelik müdahaleler gibi farklı yöntemleri kapsıyor.

AB'nin üzerinde çalıştığı senaryolardan biri, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük bir saldırı karşısında ortak müdahale mekanizmasının nasıl işletileceği. Böyle bir durumda acil müdahale ekiplerinin harekete geçirilmesi, saldırıdan etkilenen ülkeye mali destek sağlanması ve kriz iletişiminin koordine edilmesi değerlendiriliyor. Ancak AB ile NATO arasındaki görev paylaşımı da tartışma konusu. Özellikle askeri güvenlik ve sivil müdahale alanlarında yetki karmaşasının önlenmesi hedefleniyor.

Savaşın ilk adımı olabilir mi?

Alman Marshall Fonu (GMF) Güney ve Geniş Avrupa Programı araştırmacısı Etienne Soula, hibrit saldırıların yalnızca dijital tehditlerden ibaret olmadığını söyledi. Soula, Avrupa'da kritik altyapılara yönelik fiziksel sabotajların giderek daha fazla öne çıktığını belirtti.

Rusya'yla ilişkilendirilen faaliyetlerin NATO'nun doğrudan askeri karşılık vermesini gerektirecek eşiğin altında tutulmaya çalışıldığını savunan Soula, hibrit saldırıların daha büyük bir çatışmaya hazırlık niteliği taşıyabileceğini ifade etti. Soula, hibrit savaşın geleneksel savaştan tamamen farklı olmadığını, çatışmanın siber uzay, bilgi sistemleri ve kritik altyapı gibi alanlara yayılması anlamına geldiğini vurguladı.

Türkiye neden ön hatta görülüyor?

Soula, Türkiye'nin NATO üyeliği, Karadeniz'e kıyısı bulunması ve Avrupa'yla enerji altyapısı bağlantıları nedeniyle önemli bir konumda olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin coğrafi açıdan bir bakıma ön hatta bulunduğunu değerlendiren Soula, bu nedenle ülkenin Avrupa'daki güvenlik görüşmelerine bir şekilde dahil olacağını söyledi.

Enerji ve ulaşım altyapıları risk altında

Avrupa'da enerji tesisleri, ulaşım ağları ve haberleşme sistemleri hibrit tehditlere karşı korunması gereken kritik alanlar arasında gösteriliyor.

Soula'ya göre bu altyapıların önemli bölümünün özel şirketler tarafından işletilmesi, güvenlik önlemlerinin uygulanmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle hükümetler, güvenlik kurumları ve özel sektör arasında daha yakın işbirliği kurulması gerektiğini belirten Soula, saldırı risklerine karşı ortak hazırlığın önemine işaret etti.

Gözler 15-16 Ekim'deki zirvede

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, liderlere gönderdiği davet mektubunda Rusya'nın Avrupa genelindeki hibrit saldırı kampanyasının zirvede ele alınacağını bildirdi. Costa, Birliğin savunma hazırlıklarını hızlandırmayı ve kritik askeri kapasite eksikliklerini gidermeyi hedeflediğini belirtti.

Zirvede, hibrit saldırılara karşı mevcut önlemlerin yeterliliği ve olası krizlerde ortak müdahalenin nasıl güçlendirileceği değerlendirilecek.