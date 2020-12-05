Avrupa'da hükümetler aşı stratejilerini belirliyor

Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen farklı aşıların kullanımı arifesinde, Avrupa'daki birçok ülkede vaka sayıları hala yüksek seyrediyor.

İkinci dalganın başlamasıyla getirilen tedbirler sayesinde günlük vaka sayıları azalsa da birçok ülkede sayılar hala ilk dalganın çok üzerinde.

Öte yandan, aşı umudunun ortaya çıkmasıyla hükümetler stratejilerini belirlemeye başladı.

Avrupa'da en fazla COVID-19 ölümünün yaşandığı İngiltere'de toplam 60 bin 617 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 1 milyon 690 bin 432'ye ulaştı.

İngiltere, 5 Kasım'dan 2 Aralık'a kadar süren ikinci ulusal karantina sürecinde, vakalarda yüzde 30 azalma olduğu açıklandı. Karantinanın ardından toplanma, restoran ve barların çalışmaları ile seyahatlerde belli kısıtlamaların uygulanacağı 3 aşamalı önlemlere gidildi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşının yaygın kullanımına onay verdi. Başbakan Boris Johnson, aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere'de kullanıma sunulacağını kaydetti.

Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) ise toplu aşılamaya ilişkin öncelikli gruplar listesini açıklarken, listenin başında bakımevlerinde kalanlar ve çalışanlar ile 80 yaş üstündekiler ve sağlık çalışanları yer aldı.

İkinci dalgada İtalya'da 23 bin kişi öldü

İkinci dalgaya diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç giren İtalya, ciddi vaka artışı yaşarken günlük vakalarda en yüksek sayıya ulaştı.

İtalya'da 13 Kasım'da 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, hükümetin 4 Kasım'da yürürlüğe koyduğu bölgesel tedbir stratejisi vaka artışının önünü kesti.

21 idari bölgeyi kırmızı (yüksek risk), turuncu (orta yüksek) ve sarı (orta riskli) olmak üzere üçe ayıran ve her kategoriye ayrı tedbir getiren strateji sayesinde günlük vaka sayıları son bir haftadır ortalama 20 bine geriledi.

Günlük vakalar düşse de farklı patolojik sorunları olan ileri yaştaki pek çok kişinin hayatını kaybettiği günlük sayılara yüksek şekilde yansıdı. İtalya'da 3 Aralık'ta açıklanan 993 ölüm, salgının başından beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. İtalya'da salgının başından beri 58 bin 38 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken, bunların 23 bini son iki ayda oldu.

Bu arada, İtalya'da ilk aşıların ocak ayında yapılması planlanıyor. İlk aşamada sağlık çalışanları ile 80 yaş üstündekiler aşılanacak. Gelecek eylüle kadar nüfusun büyük bölümünün aşılanması hedefleniyor.

Almanya'da tedbirlere rağmen vaka ve ölümler hala yüksek

Almanya'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla kasım başında alınan tedbirlere rağmen günlük vaka ve ölüm sayıları üst seviyede seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte 23 bin 449 kişiye daha COVID-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 1 milyon 130 bin 237'e çıktı. COVID-19 kaynaklı can kaybı ise 18 bini geçti.

Almanya'da ekim ortasında 5 bin ila 7 bin 500 arasında seyreden günlük vaka sayıları, kasımda 20 binin üzerine çıktı. Bu durum, aralık ayının ilk haftasında da sürdü.

Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla iki gün önce yaptığı toplantıda, yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için kasımdan beri uygulanan kısıtlamalar 10 Ocak'a kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, eyaletlere aşı merkezleri için hazırlıklarını aralık ortasına kadar bitirmeleri talimatı verirken, eyalet yönetimleri de merkezler için mekan saptamaya ve personel bulmaya yönelik çalışmalara hız verdi.

Almanya, Avrupa İlaç Ajansının şimdiye kadar geliştirilen ve onay bekleyen aşılara izin verilmesinin ardından aşılamaya başlamayı planlıyor.

Zorunlu aşı yapılmasının öngörülmediği Almanya'da önce yaşlılar, sağlık personeli, yaşlı ve bakımevlerinde çalışanlar ile kamu düzenini ayakta tutanlara öncelik verilmesi hedefleniyor.

İspanya'nın konumu hala "endişe verici düzeyde"

İspanya'da toplam 1 milyon 684 bin 647 vaka tespit edilirken, 46 bin 252 kişi de öldü.

İspanya'da alınan tedbirler sayesinde günlük vaka ve ölü sayıları düşerken, ülke genelinde ekimde her 100 bin kişide 500'ün üzerinde olan vaka sayısı aralık başında 240'a geriledi. Ayrıca, 30 bini aşan günlük vaka sayıları da 10 binin altına indi.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, sayılardaki düşüşe rağmen İspanya'nın salgındaki konumunun halen "endişe verici düzeyde" olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, halka rahatlamamaları ve sorumlu hareket etmeleri çağrısında bulunurken, Noel ve yılbaşı tatillerinde kurallara uyulmaması halinde ocak ayında üçüncü dalganın yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

9 Mayıs'a kadar geçerli olacak OHAL, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösterse de serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı ve en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi genel anlamda devam ediyor. Noel ve yılbaşı için bazı önlemlerin gevşetilmesi planlanıyor.

Bu arada, İspanyol hükümeti ilk aşamada 73 milyon doz olmak üzere aşı alımına onay verirken, zorunlu olmayacak ve ücretsiz olacak aşılar için 13 bin sağlık merkezinin organize edileceği belirtildi.

Ocaktan itibaren kullanımına başlanması öngörülen aşının, ilk aşamada bakımevlerindeki yaşlılara ve personele, sağlık çalışanlarına ve engellilere yapılacağı bildirildi.

Fransa'da da vaka sayısı düşüyor

Fransa'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde günlük vaka sayısı düşerken, 6 Kasım'da 60 bini geçen günlük vaka sayısı, son dönemde 10 binlere geriledi. Öte yandan, COVID-19 kaynaklı günlük can kaybı 400 ila 500 seviyesinde seyrediyor.

Hükümet, 3 aşamalı aşısı stratejisi geliştirirken, ilk aşamada öncelikle yaşlı bakımevlerinde kalanlara ve sağlık çalışanlarına aşı vurulması planlanıyor. Stratejiye göre, son aşamada ilkbahardan sonra aşı halkın tamamına vurulacak.

Fransa'da bir kişiye birkaç hafta aralıklarla iki doz aşı vurulması planlanıyor.

Hükümet, ücretsiz olacak aşının temini için 6 farklı sözleşme imzaladı.

Yunanistan'da vakalar düşse de yoğun bakımlar dolu

Yunanistan'da, genel karantina ve gece sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin sonuç vermesiyle günlük vaka sayıları düşse de hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 87 ile halen yüksek düzeyde.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 10 Şubat'a kadar 1 milyon 600 bin kişiye aşı yapılacak. Devamında ise her ay yaklaşık 700 bin kişi aşılanacak.

Aşıların ay sonu ülkeye ulaşmaya başlayacağı tahmin edilirken, önceliğin 65 yaş üstü ve risk grubundakilere verileceği belirtiliyor.

Bulgaristan'da 27 Kasım'dan 21 Aralık'a kadar uygulanmak üzere salgın önlemlerini artıran hükümet, aşı planı da hazırladı.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, farklı üreticilerin geliştirdiği 7 aşı almayı planladıklarını bildirirken, aşılama sürecinin 5 aşamadan oluşacağı ve ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılanacağı belirtildi.

Belçika ve Hollanda'daki vaka sayıları düştü

Belçika'da tedbirler sayesinde vakalar azalırken, ekim sonunda 15 bine çıkan günlük vaka sayısı, 2 bin 200'e geriledi. Ekim sonu ve kasım başında günlük 200 civarına yükselen ölüm sayıları da 115'e indi.

Uygulanan önlemler arasında gece sokağa çıkma yasağı, restoran, bar ve kafelerin kapatılması, uygun işlerde evden çalışma zorunluluğu bulunuyor. Bir ay kadar kapalı kalan birçok mağazanın açılmasına ise bu hafta izin verildi.

Belçika hükümeti, aşı stratejisini de açıkladı.

Aşı onayının çıkmasından sonra 5 Ocak'ta aşılamaya başlamayı planlayan hükümet, sırasıyla bakımevlerinde kalanlar ve çalışanların, sağlık çalışanlarının, 65 yaş üstündekilerin aşılanacağını duyurdu.

Ekim ayında günlük vakaların 10 binin üzerine çıktığı Hollanda'da, kısmi karantina önlemlerinin sonuç vermesiyle vaka sayısında yavaş da olsa düşüş eğilimi gözlendi.

Avusturya'da hızlı test uygulaması

Avusturya'da aşı öncesi hükümet halkın tamamına yönelik hızlı COVID-19 testi uygulamasını başlattı.

10 bine ulaşan günlük vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle yaklaşık 3 haftadır uygulanan sıkı kısıtlamaların bazılarını kaldırma kararı alan hükümet, Noel öncesi alışveriş merkezleri başta olmak üzere, iş yerleri, müze ve kütüphanelerin pazartesiden itibaren açılmasını kararlaştırdı.

Avusturya'da son bir haftada günlük vaka sayısı ortalama 4 bin civarında seyrediyor.