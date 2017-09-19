Avrupa'da inşaat üretimi arttı

19 Eylül 2017

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın temmuz ayında haziran ayına kıyasla yüzde 0,2 arttı, 2016'nın temmuz ayına göre ise yüzde 3,4 yükseldi.

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) de inşaat üretiminin temmuzda önceki aya oranla yüzde 0,5 ve 2016’nın temmuz ayına göre ise yüzde 3,6 artış kaydettiğini ortaya koydu.

Verisi bulunan AB ülkeleri içinde, temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 7,9 ile İsveç’te, en fazla azalış ise yüzde 8,6 ile Slovenya’da ölçüldü.

Yıllık bazda ele alındığında ise inşaat üretimi en fazla artan ülke yüzde 22,6 ile Macaristan oldu. Azalış ise yalnızca yüzde 1,1 ile Birleşik Krallık ve yüzde 0,4’le de İtalya’da kaydedildi.

Almanya’nın temmuz ayı inşaat üretimi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık da yüzde 4,6 artış gösterdi.

Kaynak: AA