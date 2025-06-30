Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Termometreler 40 dereceye dayandı!

Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, hafta sonunun ardından bu hafta da birçok ülkede etkisini artırarak sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların bugün pek çok Avrupa ülkesinde 35 dereceyi aşması bekleniyor.

İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan başta olmak üzere kıta genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları nedeniyle yetkililer vatandaşları yüksek sıcaklıklara karşı uyardı.

İspanya'da 40 dereceye yaklaşacak

Tahminlere göre sıcaklıklar İngiltere'de 34, Fransa'da 32, İtalya'nın bazı bölgelerinde 35-36, Portekiz'de 34 ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da 35 dereceye kadar çıkabilir. İspanya'da ise termometrelerin 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceyi bulabileceğini belirtti. Kurum, bugün başlayan Wimbledon Tenis Turnuvası'nı izlemeye gidecek olan vatandaşlara da sıcak çarpmasına karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Sıcaklıklar 100 yıl öncesine göre 4-5 derece daha yüksek olacak

İngiltere Reading Üniversitesi'nde görevli iklim bilimcisi Ed Hawkins, aşırı sıcaklıklar karşısında dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İngiltere'nin güney doğu bölgelerinde gelecek birkaç gün boyunca yaşanacak sıcaklıkların, 100 yıl öncesine göre 4-5 derece daha yüksek olacağını belirtti.

"Bu 'normal yaz sıcaklığı' değil"

Kar amacı gütmeyen MEER (Mirrors for Earth's Energy Rebalancing) adlı kuruluşun Genel Müdürü Peter Dynes ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Fransa ve İspanya'daki aşırı sıcaklara dikkat çekti. Bu sıcaklıkların "normal yaz sıcaklığı" olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Dynes, "Bunlar, küresel ısınma eğilimlerinin tetiklediği ve giderek daha sık hale gelen tehlikeli sıcak hava dalgaları. Bu tekrarlayan sıcak hava dalgalarını on yıllar boyunca görmememiz gerekiyordu" dedi.