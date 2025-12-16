Avrupa’da Noel grevleri seyahati vuracak: Havalimanı ve trenlerde iptal ve gecikme riski

Avrupa’da Noel ve yılbaşı dönemine denk gelen grevler, milyonlarca yolcunun seyahat planlarını riske atıyor. Düşük ücretlere karşı çıkan havalimanı ve yer hizmetleri çalışanlarının iş bırakma kararları, yılın en yoğun seyahat döneminde iptal ve gecikme ihtimalini artırıyor. Uzmanlar, yolcuların son dakika duyurularını yakından takip etmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

İtalya’da havalimanı personeli grevde

İtalya’da 17 Aralık Çarşamba günü, bazı yer hizmetleri çalışanları, havayolu ekipleri ve hava trafik kontrolörleri dört saatlik iş bırakma eylemi yapacak. Grev, Roma Havalimanı’nda hava trafik kontrolünü yürüten ENAV personelini, Ryanair, Wizz Air ve easyJet başta olmak üzere birçok havayoluna hizmet veren Assohandlers çalışanlarını kapsıyor. Ayrıca ITA Airways, Vueling ile Air France ve KLM’nin yer hizmetleri ekipleri de grevde yer alacak.

Grev 13.00-17.00 saatleri arasında planlansa da Milano, Roma, Venedik, Napoli ve Katanya gibi büyük havalimanlarında gün boyu check-in ve bagaj işlemlerinde uzun kuyruklar ve uçuş gecikmeleri yaşanabileceği belirtiliyor.

İngiltere’de Noel öncesi ve sonrası aksama uyarısı

Londra’daki Luton Havalimanı’nda easyJet’in yer hizmetleri personeli 19-22 ve 26-29 Aralık tarihleri arasında iş bırakacak. Bu süreçte check-in ve bagaj işlemlerinde gecikmeler bekleniyor.

Öte yandan Heathrow Havalimanı da Noel döneminde grev alarmı veriyor. Scandinavian Airlines Services (SAS) kabin ekibi, 22-24 ve 26 Aralık tarihlerinde greve gidecek. Grevlerin, SAS’ın Kopenhag, Stockholm ve Oslo gibi ana merkezlerine yapılan uçuşları etkilemesi bekleniyor. Unite sendikası, çalışanların düşük ücretleri protesto ettiğini açıkladı.

İspanya’da bagaj hizmetleri grevi sürüyor

İspanya’da ise yaz aylarından bu yana Ryanair’in yer hizmetleri ortağı Azul Handling çalışanlarının grevleri devam ediyor. Çalışma koşulları, primler ve iş güvencesi talepleriyle yapılan eylemler, 31 Aralık’a kadar çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri belirli saatlerde sürecek.

Bu kapsamda Alicante, Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Sevilla ve Valencia dahil birçok havalimanında Ryanair yolcularının check-in ve bagaj tesliminde daha uzun kuyruklar ve gecikmelerle karşılaşabileceği ifade ediliyor.