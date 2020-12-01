Avrupa'da Pfizer ve Moderna aşıları için tarih verildi
Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer'in aşısına 29 Aralık'a kadar, Moderna'nın ise 12 Ocak'a kadar karar verecek.
Reuters
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), uzmanlarının ilaç üreticileri Pfizer ve Moderna'dan koronavirüse karşı aday aşıları hakkında yeterli veri alması halinde, incelemelerini en geç sırasıyla 29 Aralık ve 12 Ocak'a kadar tamamlayacaklarını söyledi.
Pfizer ve Moderna aşı adayları için onay taleplerini Avrupa ilaç düzenleyici kurumuna ilettiklerini açıklamışlardı.