Avrupa'da piyasalar düşüşte

30 Temmuz 2020

Avrupa hisse senedi piyasaları Euro bölgesinden gelen tüketici, sanayi ve hizmet güven endekslerinde ve işsizlikte görülen beklenti üzerindeki düşüş ve Almanya'dan gelen ekonomik daralma verileri etkisiyle düştü.

Euro Bölgesinde temmuz ayına ait tüketici sanayi ve hizmet güven endeksleri sırasıyla 15 puan, 16,2 puan ve 26,1 puan düştü. İşsizlik, beklenti olan yüzde 7,7'nin hafifi üzerinde, yüzde 7,8 olarak açıklandı.

Almanya ekonomisi ise yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,7 daraldı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- FTSE yüzde 1,46,

- DAX yüzde 2,1 ve

- CAC yüzde 0,88 düştü.