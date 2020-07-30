Avrupa'da piyasalar güne düşüşle başladı
Avrupa piyasaları Fed'in faizleri sabit tutması ve gevşek para politikasına devam kararı ve firmaların gelir açıklamaları etkisiyle güne düşüşle başladı.
Avrupa piyasalarında gözler büyük firmaların gelir açıklamalarında ancak Almanya'dan gelecek gayri safi yurt içi hasıla ve tüketici fiyatları verisi beklenirken, ABD'den gelecek işsizlik rakamları da yatırımcıların odağında.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 0,59 düşüşle 6.095,
- DAX yüzde 1,33 düşüşle 12.652,
- CAC yüzde 0,67 düşüşle 4.925 puanda işlem görüyor.