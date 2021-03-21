Avrupa'da 'tedbir' protestoları: Çok sayıda gözaltı yaşandı

COVID-19 tedbirlerini protesto etmek için Almanya, Hollanda, İsveç ve İngiltere'de binlere kişi protesto yürüyüşü yaptı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, çok sayıda göz altı yaşandı.



Almanya’nın Kassel kentinde hükümetin salgınının yayılmasını önlemek için aldığı önlemler protesto edildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösteriye 10 bin kişi katıldı.



Başkent Berlin’de de aşırı sağcılar COVID-19 tedbirlerini protesto etti. Bu sırada birçok kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de COVID-19 önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan gösteride, sık sık "Özgürlüğünüzü geri alın" ve "Özgürlük" sloganları atıldı. Arbedeler sırasında bazı kişiler, gözaltına alındı. Gözaltına direnen kişilerin çok sayıda polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendiği görüldü.

Hollanda'da yaklaşık bin kişilik grup, salgınla mücadele için uygulanan tedbirleri protesto etti. Amsterdam kentindeki müzeler meydanında toplanan göstericiler, başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere, kısıtlamaların bir an önce sona ermesini istedi. Polis, göstericilere müdahale etti.



İsveç'in başkenti Stockholm ile Göteborg ve Malmö kentlerinde COVID-19 kısıtlamaları yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Başkent Stockholm'deki gösterilerde polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken 7 kişi gözaltına alındı.