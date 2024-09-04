Avrupa'da temmuzda enflasyon arttı, yıllık bazda geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarken, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 1,9 düştü. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 yükselirken, yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi.

Piyasa beklentisi Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 artacağı, yıllık yüzde 2,5 azalacağı yönündeydi. ÜFE'de aylık artışın, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Üç ülke enflasyonda lider

AB ülkeleri arasında ÜFE, temmuzda aylık bazda en fazla yüzde 3,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 2,9 ile Yunanistan'da ve yüzde 2,7 ile Romanya'da arttı. Aylık ÜFE temmuzda, İsveç'te yüzde 0,9, Finlandiya'da yüzde 0,7 ve Avusturya'da yüzde 0,2 geriledi.

ÜFE, temmuzda yıllık bazda ise İrlanda'da yüzde 6,1, Romanya'da yüzde 2,7 ve Portekiz'de yüzde 2 artarken, Slovakya'da yüzde 18,9, Lüksemburg'da yüzde 6,7 ve Letonya'da yüzde 6 azaldı.