Avrupa'da Trump depremi yaşanırken FT'den dikkat çeken Türkiye haberi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya desteği kesip NATO'nun temel ilkesi olarak görülen 5'inci Madde'yi tartışmaya açarken, Avrupa başkentleri ittifaklarını yeniden gözden geçirmeye başladı.

Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre; NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yıllar süren gerilimli ilişkilerin ardından Avrupalı liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teması artırmaları konusunda özel olarak teşvikte bulundu.

Dışişleri Hakan Fidan bu ay başında Avrupa'nın ana askeri güçlerinin Ukrayna'ya desteği ve daha geniş askeri meseleleri görüşmek üzere bir araya geldiği Londra'daki toplantıya katılmıştı.

AB yetkilisinden dikkat çeken sözleri...

Görüşme hakkında bilgi sahibi üç kişiye göre bu gelişme, Rutte'nin şubat başlarında AB liderleriyle bir araya geldiği özel bir öğle yemeğinin ardından yaşandı.

Rutte bu görüşmede, AB liderlerine Türkiye ile işbirliğinin arttırılmasının önemini vurguladı ve bu işbirliğinin işlerlik kazanması için Ankara ile temasa geçme konusunda çağrıda bulundu.

FT'nin haberine göre; Hollanda Başbakanı olduğu dönemde Erdoğan'la sert tartışmalara giren Rutte'nin sözcüsü konuya dair yorum yapmaktan kaçındı.

NATO Genel Sekreteri ocak ayında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada “AB üyesi olmayan müttefiklerin AB savunma sanayi çabalarına dahil edilmesinin Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum” demişti.

FT'nin haberinde bir AB yetkilisinin Türkiye'yle ilişkiler konusunda şu sözleri de dikkat çekti:

* İşler değişir. Zamanın belli bir noktasında, aranızdaki sorunlara bakmaksızın ekibinizde kimi istediğinize karar vermeniz gerekir. Ancak Rusya konusundaki belirsizliklerini de çözmeleri gerekiyor.

Türk savunma sanayi teşviklerden faydalanmalı mı?

Türkiye’nin önem teşkil eden silah sanayi üye ülkeler arasındaki daha geniş bir mücadele alanının konusu.

Bu konu ise üçün taraf ülkelerin savunma şirketlerinin askeri harcamaları artırmak için Avrupa Birliği teşviklerinden yararlanması gerekip gerekmediği noktasında düğümleniyor.

Yetkililer Ankara ile angajmanı arttırma çabasının aynı zamanda AB başkentleriyle ikili ilişkileri de hedeflediğini söyledi.