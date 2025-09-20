Avrupa’da uçuşlar durma noktasında! Hackerlar saldırdı: Heathrow, Brüksel ve Berlin’de sistemler çöktü

Avrupa’daki birçok havalimanında check-in ve biniş sistemlerini etkileyen siber saldırı, uçuşlarda ciddi aksamalara yol açtı.

Heathrow, Brüksel ve Berlin etkilendi

ABD merkezli CNN'in haberine göre, Londra Heathrow Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, Collins Aerospace’in sağladığı sistemlerdeki siber saldırı nedeniyle teknik aksaklıklar yaşandığı belirtildi. Havalimanı, yolculara gecikmeler yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Brüksel Havalimanı da resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda, saldırı sonrası otomatik sistemlerin çalışmadığını, manuel check-in ve biniş uygulamasına geçildiğini bildirdi.

Berlin Havalimanı da internet sitesindeki duyuruda, Avrupa genelinde yaşanan sistemsel sorun nedeniyle check-in noktalarında uzun beklemeler olduğunu duyurdu.

Diğer havalimanları etkilenmedi

Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt’un etkilenmediği açıklanırken, Zürih Havalimanı da operasyonlarda herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Yetkililer, uçuşu olan yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinden teyit etmeleri konusunda uyarıyor.