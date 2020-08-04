Avrupa'da Üretici fiyatları düştü

04 Ağustos 2020

Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'nin (AB) üretici fiyatları haziran ayında aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık yüzde 3,7 düştü. Euro Bölgesi üretici fiyatları ise aylık yüzde 0,7 arttı, yıllık yüzde 3,4 düştü.

Enerji sektörü üretici fiyatlarının aylık değişim Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi için sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 3,1 artış olurken, yıllık bazda düşüşler AB için yüzde 11,78 ve Euro Bölgesi için yüzde 12,8 oldu.

Sanayi üretici fiyatr endeksinde görülen en yüksek düşüşler Litvanya ve Belçika'da, en yüksek artışlar ise Malta ve Slovenya'da görüldü.