Avrupa'da yasaklar yeniden başladı

15 Ekim 2020

Fransa'daki vakaların hızla artmasıyla, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cumartesiden başlayarak Paris'te ve diğer büyük şehirlerde dört hafta süreyle gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu yasak 67 milyon olan nüfusu olan ülkenin yaklaşık üçte birini etkileyecek.

Macron, COVID-19 vaka sayılarında rekor artışların ardından başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Pek çok Avrupalı hükümet COVID-19 salgınının ilk dalgasından olumsuz etkilenen ekonomilerini canlandırmak için tecrit önlemlerini yazın gevşetmişti.

Ancak dolan restoranlar ve açılan üniversitelerle ekonomik faaliyetler normale dönerken tüm kıtada vaka sayıları sert bir şekilde yükseldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, detay vermeden kendisinin ve 16 eyaletin başkanlarının daha sert önlem getirme konusunda anlaştığını söyledi. "Günlük sayılar gösteriyor ki (vaka sayılarında) katlanarak artan bir büyüme aşamasındayız" dedi.

Barlar ve publar yeni tecrit önlemlerinde tamamen kapatılan ya da erken kapanmaya zorlanan ilk işletmeler oldu. Ancak artan vaka oranları hükümetleri okulları açık tutma ve COVID-19 olmayan hasta bakımını devam ettirme konusunda teste tabi tutuyor.

Avrupa'da kişi başına vaka sayısında en kötü orana sahip Çek Cumhuriyeti okulları uzaktan eğitime geçirirken binlerce sağlık öğrencisini hastanelere çağırmayı planlıyor. Hastaneler yatak sayısını artırmak için acil olmayan tıbbi müdahaleleri kısıyor.

Prag'a yakın Slany hastanesinde başhemşire olan Lenka Krejcova, "Bazen ağlamanın eşiğine geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya hemşirelerin eğitimlerini artırıyor ve askeri sahra hastaneleri açmayı değerlendiriyor. Çarşamba günü 6,526 vaka ve 116 kişini hayatını kaybettiğini bildiren Polonya'da bağışıklık uzmanı Pawel Grzesiowski, "Felaketin eşiğindeyiz" dedi.

Kuzey İrlanda okulları iki hafta, restoranlarıysa dört hafta kapatma kararı aldı.

Almanya, İngiltere ve Fransa şimdiye kadar okulları kapatmada dirensede Almanya'da politikacılar noel ve yeni yıl tatilini uzatarak bulaşma hızını düşürmeyi değerlendiriyor.

Hollanda, barları, restoranları kapatarak ancak okulları açık tutarak kısmi tecrit uygulamasına döndü.

Financial Times'ın haberine göre birkaç gün içinde Londra'ya daha sert önlemler getirilebilir.

İspanya'da Katalonya'da yetkililer barların ve restoranların 15 gün kapalı kalması ve mağazalarda sınırlı sayıda insan olması talimatını verdi.

Avrupa'da kişi başına vaka sayısında en kötü olduğu ikinci ülke Belçika'da hastaneler yataklarının çeyrekte birini COVID-19 hastalarına ayırmak zorundalar.

Kaynak: Reuters