Avrupa'da 'yeni koronavirüs türü' alarmı

İngiltere'de tespit edilen mustasyona uğramış koronavirüs (COVID-19) türü yeni bir panik dalgasına yol açtı. Hollanda'nın ardından Fransa, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, İrlanda, Belçika ve İtalya'da İngiltere ile ulaşımı sınırlama kararı aldı. İsrail'de üç ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişini yasakladı.

İngiltere dışında Belçika ve Hollanda'da da yeni tür koronavirüs mutasyonu görüldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Avustralya ve Danimarka'da mutasyona uğramış koronavirüs vakalarına rastlandığını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını söyledi. Bir televizyon programına katılan Hancock, “Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor” dedi.

DSÖ: İngiliz yetkilerle yakın temastayız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı. DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "COVID-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi. Paylaşımda, COVID-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı. "Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.

Fransa, ulaşımı 48 saatliğine durdurdu

Fransa Başbakanı Jean Castex, COVID-19 daha bulaşıcı bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını bildirdi.Castex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sağlık riski göz önüne alındığında, İngiltere'den Fransa'ya tüm ulaşım araçlarıyla insan akışını bu gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durdurduk." ifadesini kullandı.

'Önceliğimiz İtalya'yı korumak"

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İngiltere'de COVID-19 daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava yolu ulaşımını askıya alacak kararnameyi imzalayacaklarını bildirdi. Di Maio, Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "İngiltere, virüsün geçirdiği mutasyon sebebiyle COVID-19'un yeni formuna ilişkin alarm verdi. Hükümet olarak, İtalyanları koruma yükümlülüğümüz var. İngiliz hükümetine de haber verdikten sonra Sağlık Bakanı ile İngiltere'ye uçuşları askıya alan kararnameyi imzalamak üzereyiz. Önceliğimiz İtalya'yı ve yurttaşlarımızı korumak."

Belçika, ulaşımı 24 saat durdurdu

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İngiltere ile hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını duyurdu. De Croo, televizyon programında yaptığı açıklamasında, İngiltere'den uçak veya trenle Belçika'ya gelecek kişilere sınırların gece yarısından itibaren geçici olarak kapatılacağını söyledi. İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti. De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var." dedi.

Avusturya: Hızlı karar alınmalı

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış COVID-19 türünün ülkeye girmesini ölmek ve bu tehlikeden halkı korumak için bu ülkeden gelen bütün uçuşların durdurulacağını bildirdi. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, yeni gelişmeye ilişkin İngiliz makamlarıyla görüştüğünü belirterek, "Halkımızı söz konusu tehlikeden korumak için bu radikal kararı almak zorundayız." ifadesini kullandı. Bu tehlikeli gelişme karşısında hızlı karar alınması gerektiğini kaydeden Schallenberg, İngiltere'den gelecek bütün uçuşların durdurulacağını, bunun için gerekli resmi yazının hazırlandığı bilgisini paylaştı. Schallenberg, Hollanda, İtalya ve Belçika gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin de benzer adımlar attığını belirterek, virüsün mutasyona uğramasının COVID-19’un hala ne kadar tehlikeli olduğunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

İsrail'den 3 ülkeye yasak

İsrail'deki COVID-19 Kabinesi, İngiltere'de virüsün daha hızlı yayılan yeni türüne rastlanmasının ardından bir dizi yeni önlemler aldı. Bu önlemler kapsamında İngiltere'nin yanı sıra Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Söz konusu ülkelerden dönecek İsraillilerin ise karantina merkezi olarak kullanılan otellerde 10 ila 14 gün konaklamaları ve ülkeye girişte COVID-19 testi yaptırmaları zorunlu hale getirildi.